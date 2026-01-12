В Прикамье предотвратили планировавшийся Киевом теракт на железнодорожном мосту

Задержан гражданин России 1972 года рождения

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Чепурченко/ ТАСС, архив

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся спецслужбами Украины теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, по подозрению в его подготовке задержан россиянин, действовавший по указанию мошенников.

"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги", - отметили в ЦОС.

В городе Чусовом Пермского края задержан гражданин России 1972 года рождения. Он сообщил, что, являясь пользователем мессенджера Telegram, под воздействием телефонных мошенников перевел на так называемые безопасные счета 350 тыс. рублей. "Далее по указанию злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств, он изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершения террористического акта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края", - сообщили в ФСБ.

По адресу проживания задержанного обнаружили 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камеру, предназначавшуюся для наблюдения за железнодорожным мостом.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 30, ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. "По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - указали в ЦОС.

В ФСБ России в очередной раз напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения российских граждан в преступную деятельность. Вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения. "Сотрудники правоохранительных органов, специальных служб и следственных подразделений никогда не будут звонить гражданам через Telegram, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях", - заключили в ФСБ.