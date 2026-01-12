В Рубцовске Алтайского края тысячи жителей оказались без отопления

Отключения коснулись более 900 зданий города

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 12 января. /ТАСС/. Отопление отключено более чем в 900 зданиях Рубцовска Алтайского края из-за аварии на сетях. Как сообщил в своем канале мессенджера Мax губернатор региона Виктор Томенко, тепла нет в домах тысяч жителей города.

"Поручил министерству промышленности и энергетики при необходимости усилить работу по устранению коммунальной аварии на магистральном трубопроводе Рубцовска, в результате которой без отопления оказались тысячи жителей города", - написал губернатор.

По его словам, отключения коснулись 556 многоквартирных домов, 350 частных домов, 24 детских садов, 12 школ, 21 медицинского учреждения. Авария произошла 12 января в 7:00 (5:00 мск). Как ранее сообщали в "Сибирской генерирующей компании", ремонтные работы должны завершить в течение суток.

"Оперативно создали штаб с участием краевого минпромэнерго и главы города, чтобы координировать работу и как можно быстрее решить проблему. Сейчас и местные, и региональные службы занимаются этим вопросом", - добавил Томенко.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, днем 12 января и ночью 13 января в регионе ожидаются снег, метели, усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Гидрометцентра, температура составляет 0 градусов, ночью ожидается понижение до минус 13.