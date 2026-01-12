В Башкирии рассказали о состоянии девочки, потерявшейся на водохранилище

Школьница находится в состоянии средней тяжести

УФА, 12 января. /ТАСС/. Девочка из Башкирии, которая накануне была найдена без сознания после прогулки на водохранилище, находится в состоянии средней тяжести. Она была госпитализирована с переохлаждением, написал в Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

"Девочка, которая потерялась на Павловском водохранилище, находится в состоянии средней тяжести. Вчера ее нашли спасатели и передали медицинским работникам. С общим переохлаждением ее доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу", - написал Рахматуллин.

По данным Госкомитета республики по ЧС, школьница приехала с отцом из Уфы на отдых в один из туристических комплексов в Караидельском районе на берегу водохранилища. Утром девочка отправилась на прогулку, но к обеду не вернулась.

После безуспешных попыток связаться с дочерью и самостоятельных поисков отец обратился за помощью в экстренные службы. Спасатели с помощью судна на воздушной подушке оперативно обследовали прибрежную территорию и акваторию водохранилища. В течение получаса пропавшая девочка была найдена без сознания на середине водохранилища с признаками переохлаждения.