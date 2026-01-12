ФСБ показала кадры пресечения теракта в Пермском крае

По совокупности совершенных преступлений мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

ТАСС, 12 января. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео из дома мужчины, который под влиянием мошенников готовил теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае.

На кадрах показаны момент задержания и осмотр дома злоумышленника. По адресу проживания задержанного обнаружили 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камеру, предназначавшуюся для наблюдения за железнодорожным мостом.

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю завел уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Также решается вопрос о заведении дела по ст. 30, ст. 205 (приготовление к теракту) и ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. По совокупности совершенных преступлений мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.