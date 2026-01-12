В ЛНР задержали участника украинского военформирования

Он поступил на службу в экстремистскую организацию, причастную к совершению военных преступлений, и участвовал в ее деятельности на территории Донбасса и Херсонской области

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя города Рубежное, участника одного из украинских националистических военизированных объединений. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность участника одного из украинских националистических военизированных объединений. Установлено, что житель г. Рубежное поступил на службу в экстремистскую организацию, причастную к совершению военных преступлений, и участвовал в ее деятельности на территории Донбасса и Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации), он задержан.