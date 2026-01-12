В Одесской области после взрывов повреждены объекты энергетики

Это привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Энергетические объекты в Одесской области повреждены в результате ночных взрывов в регионе. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

Как он отметил в своем Telegram-канале, повреждение объектов привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одного из микрорайонов Одессы.

В ночь на 12 января в некоторых районах Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога.