ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Одесской области после взрывов повреждены объекты энергетики

Это привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов
Редакция сайта ТАСС
07:24

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Энергетические объекты в Одесской области повреждены в результате ночных взрывов в регионе. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

Как он отметил в своем Telegram-канале, повреждение объектов привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов и одного из микрорайонов Одессы.

В ночь на 12 января в некоторых районах Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. 

Украина