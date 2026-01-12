В Киеве школьник напал с ножом на учителя и одноклассника

Подростка задержали

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ученик одной из школ Киева ранил ножом учителя и одноклассника, сообщила столичная полиция.

По ее данным, в 08:45 (09:45 мск) поступило сообщение о нападении в учебном заведении. "По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В полиции добавили, что нападавший задержан.