Депутату Приморья Оганесяну продлили арест за незаконный сбыт 50 кг ртути

На постановление суда была подана апелляционная жалоба

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей до 13 апреля депутату законодательного собрания Приморского края Артавазду Оганесяну по уголовному делу о незаконном сбыте 50 кг ртути. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.

В ноябре 2025 года стало известно о задержании и заключении под стражу жителя Приморья, подозреваемого в незаконном сбыте 50 кг ртути на 28 млн рублей. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет о депутате краевого законодательного собрания Артавазде Оганесяне. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю позже сообщили, что в отношении депутата и двух его знакомых возбуждено угловое дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ.

"Суд продлил срок содержания депутата под стражей до 13 апреля. На постановление подана апелляционная жалоба", - сказала она.

По версии следствия, 25 октября 2025 года депутат вступил в преступный сговор с двумя своими знакомыми и иными лицами, чтобы незаконно купить, хранить и перевозить металлическую ртуть для продажи в Приморском крае. Подозреваемый распределил роли и создал организованную преступную группу. Злоумышленники нашли ртуть для сбыта, с 25 октября по 13 ноября они незаконно продавали ядовитое вещество во Владивостоке.

По данным с сайта краевого законодательного собрания, 34-летний Оганесян входит во фракцию КПРФ. Избирается в депутаты с 2016 года, в 2018 году назначен заместителем председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан, а также состоит в Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.