ВСУ за сутки восемь раз атаковали Запорожскую область

Пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки восемь раз целенаправленно атаковали населенные пункты Запорожской области, в результате пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области, есть пострадавшие. При артобстреле села Решетиловское Пологовского муниципального округа пострадали два человека - мужчина 1966 года рождения и женщина 1967 года рождения. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, их жизни вне опасности", - написал он.

Кроме того, в результате атак ВСУ было нарушено электроснабжение части населенных пунктов.

"В результате ударов украинских БПЛА повреждены линии электропередачи в Приазовском, Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах. Также после атак противника зафиксированы повреждения частных домовладений в городе Васильевке", - сообщил Евгений Балицкий.

Восстановление поврежденных объектов энергосистемы продолжатся, все службы работают в штатном режиме.