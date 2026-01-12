Шестерых жителей Екатеринбурга осудили за организацию подпольных азартных игр

Группа лиц оборудовала квартиру для игры в покер с целью получения нелегального дохода

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге приговорил шестерых местных жителей к лишению свободы условно и штрафам за организацию подпольных игр в квартире. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Приговором суда Владимир Евдокимов, Роман Мисько, Андрей Огородников, Фидаил Сафин, Арарат Саарян, Хейрулла Яриев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет со штрафом от 50 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Также им установлены испытательные сроки", - говорится в сообщении.

Как установил суд, группа лиц оборудовала квартиру для игры в покер с целью получения нелегального дохода. В апреле 2024 года незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.