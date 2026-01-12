В Апшеронском районе Кубани река перелилась через проезжую часть

Введены ограничения на движение

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Перелив реки через проезжую часть произошел на дороге в Апшеронском районе Краснодарского края, введены ограничения на движение, сообщили журналистам в Госавтоинспекции региона.

"В Апшеронском районе на 3-м километре автодороги г. Хадыжинск - ст. Кабардинская ввели ограничение движения для всех транспортных средств из-за перелива воды через проезжую часть реки Пшиш", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что периодически вводятся временные ограничения для проезда грузового транспорта на Молдавановском перевале на автодороге М-4 "Дон" в Горячем Ключе и Туапсе, а также на подъезде к Новороссийску в районе перевала Волчьи Ворота, на автодороге А-290 г. Новороссийск - г. Керчь для своевременной очистки проезжей части от снега и обработки противогололедными материалами.