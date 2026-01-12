В Москве задержали четверых пособников дистанционных мошенников

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали четверых пособников дистанционных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Четверых участников организованной группы, подозреваемых в пособничестве дистанционным мошенникам, задержали мои коллеги из отдела МВД России по Басманному району г. Москвы совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, двое злоумышленников выполняли функции вербовщиков. Они получали от анонимных кураторов данные людей, которые под влиянием аферистов были готовы передать для них деньги. Затем искали через популярные мессенджеры курьеров и направляли их к этим людям. Для имитации законности деятельности сообщники изготавливали поддельные бланки и акты приема-передачи средств от имени несуществующих государственных организаций. Третий соучастник был одним из курьеров, а четвертый следил за его действиями и фиксировал процесс получения денег на видео.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых на Измайловской площади столицы, а еще троих - по местам проживания в Московской области", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Трое из них арестованы, еще одному - в виде подписки о невыезде.

В настоящее время устанавливаются все эпизоды и соучастники противоправной деятельности.