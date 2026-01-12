Жителя Нижегородской области обвиняют в попытке поджога административного здания

Дело расследуется по статье о покушении на теракт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Мужчина обвиняется в попытке поджога административного здания в городе Арзамасе Нижегородской области. Дело расследуется по статье о покушении на теракт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Материалами уголовного дела установлено, что мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в административное здание. Загорелся салон автомобиля, на котором он приехал. Здание повреждено не было. "В отношении злоумышленника <...> возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Противоправные действия пресекли сотрудники ГАИ совместно с сотрудниками полиции, которые предприняли необходимые меры к ликвидации возгорания, что позволило не допустить повреждения здания. В пресс-службе напомнили, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.