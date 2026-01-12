В Белгороде из-за атак ВСУ за неделю повреждено 104 квартиры

Повреждения также получили 44 автомобиля

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в результате атак на Белгород повредили 18 частных домов и 104 квартиры за минувшую неделю. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"[За неделю] в городе повреждено <...> 18 частных [домов] и 104 квартиры. Самый сложный объект в центре города остается в работе. Начинается массовая установка новых окон. Первые конструкции уже со склада поступают к строителям", - написал он, добавив, что с 12 по 18 января в планах восстановить 55 жилых объектов. Всего в работе остается еще 697 домов и квартир.

Демидов отметил, что с 28 декабря по 11 января в Белгороде повреждения также получили 44 автомобиля. В работе для оценки ущерба находится 81 машина, ждут выплаты компенсации владельцы еще 133 авто. Власти планируют завершить ремонт машин и выплатить компенсации владельцам до 18 января.