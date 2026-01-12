В Новосибирске наложили арест на имущество крупного застройщика

Алексея Джулая обвиняют в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов и отмывании денег

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска запретил застройщику Алексею Джулаю распоряжаться имуществом его компании "Дискус-строй" по делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов и отмывании денег. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Наложен арест на имущество, принадлежащее подсудимому Джулаю, а также на имущество ООО "Дискус-строй", фактически принадлежащего подсудимому Джулаю, в виде запрета пользоваться и распоряжаться имуществом на общую сумму 594,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Джулай привлекал деньги граждан - членов потребительских ЖСК - для возведения многоквартирных домов. Финансовые активы пайщиков передавались в ООО "Дискус-строй" и иные подконтрольные обвиняемому организации. Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство жилья не завершил. В деле насчитывается более 800 потерпевших, ущерб оценивается в 1,2 млрд рублей.