В Киеве не смогли отремонтировать поврежденные на прошлой неделе две ТЭЦ

Дпутат Верховной рады Сергей Нагорняк добавил, что ни одно защитное сооружение не помогло

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Две ТЭЦ в Киеве, выведенные из строя на прошлой неделе после серии взрывов, на ремонт которых отводилось один-два дня, не удалось отремонтировать. Об этом сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

В частности, в эфире телеканала "Киев-24" у него спросили, "удалось ли отремонтировать то, что было разрушено на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6?". "К сожалению, нет", - ответил депутат. Он добавил, что ни одно защитное сооружение не помогло.

О повреждении указанных ТЭЦ 9 января сообщало украинское издание "Новости. LIVE" со ссылкой на источники в администрации столицы. Как тогда отмечали источники, на ремонт ТЭЦ-5 отводилось двое суток, а на ТЭЦ-6 - одни сутки.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления. Позже Владимир Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность столицы к решению проблем с энергетической инфраструктурой города.