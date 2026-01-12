AP: в штате Миссисипи из-за поджога сгорела крупнейшая синагога

Задержали одного человека

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Крупнейшая синагога американского штата Миссисипи Бет-Исраэль, построенная в 1875 году, сгорела в результате поджога. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство Associated Press (AP).

По подозрению в поджоге был задержан один человек. Этим делом занимается Федеральное бюро расследований.

"Акты антисемитизма, расизма и религиозной ненависти являются нападением на [город] Джексон и будут рассматриваться как акты террора, направленные против безопасности жителей и их свободы вероисповедания", - заявил мэр Джексона, где расположена синагога, Джон Хорн. Лидеры еврейской общины Миссисипи пообещали восстановить пострадавшее здание.

Ранее синагога Бет-Исраэль уже подвергалась нападениям. В 1967 году сторонники ультраправого движения Ку-клукс-клан взорвали бомбу в синагоге, а также атаковали дом ее раввина Перри Нуссбаума.