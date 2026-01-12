Сотрудников МВБ направят в Миннеаполис на фоне протестов из-за убийства женщины

Они будут задействованы "для обеспечения безопасности представителей Службы иммиграционного и таможенного контроля и Пограничного патруля", указала глава ведомства Кристи Ноэм

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США направит сотни своих сотрудников в город Миннеаполис (штат Миннесота), где представитель миграционной службы смертельно ранил местную жительницу. Об этом сообщила глава ведомства Кристи Ноэм.

"Мы направим больше сотрудников <...>. И их будут еще сотни", - заявила министр в эфире телеканала Fox News, отметив, что это будет сделано в том числе 12 января.

По ее словам, сотрудники ведомства будут задействованы "для обеспечения безопасности представителей Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Пограничного патруля", которые работают в Миннеаполисе. В этой связи министр пообещала, что всех нарушителей порядка, которые будут мешать сотрудникам МВБ при проведении операций, "привлекут к ответственности". Телеканал отмечает, что случай со стрельбой вызвал волну протестов против действий ICE в самом Миннеаполисе, а также в других американских городах, включая Лос-Анджелес, Портленд и Нью-Йорк.

Как пишет местная газета The Minnesota Star Tribune, в штате Миннесота уже задействовано 2 тыс. сотрудников МВБ США, это крупнейшая операция в истории ведомства.

Инцидент произошел в Миннеаполисе 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. От полученных ранений женщина скончалась. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты пообещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

В свою очередь Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Она убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил президент США Дональд Трамп.