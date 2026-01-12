В Киеве и трех областях Украины действуют аварийные отключения света

Кроме того, обесточены абоненты в Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии действуют в Киеве и трех регионах Украины, сообщил Минэнерго.

По его данным, речь идет о Киевской, Одесской и Харьковской областях. Кроме того, обесточены абоненты в Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. "Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 161 населенный пункт в Киевской области, 48 - в Закарпатской, 36 - в Днепропетровской и 15 - в Черниговской областях", - добавили в ведомстве.

Компания "Черниговоблэнерго" 12 января сообщила о повреждении энергетического объекта в регионе. Энергетическая компания "ДТЭК" проинформировала, что получили повреждения объекты энергетики в регионе.