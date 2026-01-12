В Перми арестовали планировавшего теракт на Чусовском мосту

Фигурант действовал по указанию мошенников

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в приготовлении к теракту на Чусовском мосту в Пермском крае, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Федеральной службой безопасности РФ при силовой поддержке Росгвардии предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. В результате проведенных мероприятий в городе Чусовом Пермского края задержан гражданин России 1972 года рождения. Сейчас он заключен под стражу по решению суда", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, в одном из мессенджеров под воздействием телефонных мошенников мужчина перевел на так называемые безопасные счета 350 тыс. рублей. После этого по указанию мошенников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств, он изготовил самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края. По адресу проживания мужчины были обнаружены и изъяты 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). В настоящее время собираются доказательства для квалификации деяний мужчины по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). По совокупности совершенных преступлений жителю Прикамья грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.