В Прикамье эвакуировали пассажиров двух поездов из-за угроз минирования

Задержка поездов составила 45 и 110 минут

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Пассажиров двух пассажирских поездов сообщением Челябинск - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Челябинск эвакуировали на станциях в Пермском крае из-за угроз минирования. Об этом ТАСС сообщили в Пермском линейном отделе МВД России на транспорте.

"12 января в 00:20 (22:20 мск 11 января) в Пермском ЛО МВД России на транспорте зарегистрирован материал проверки по факту сообщения о нахождении в пассажирских поездах сообщением Челябинск - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Челябинск предметов, угрожающих жизни и здоровью пассажиров", - сообщили в ведомстве.

По данным транспортной полиции, на станциях Верещагино и Кунгур поезда были осмотрены инспектором-кинологом со служебной разыскной собакой, посторонних предметов не обнаружено. В итоге поезда проследовали к местам назначения. Задержка составила 45 и 110 минут соответственно.