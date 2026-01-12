ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В курском приграничье нарушено электроснабжение из-за атаки ВСУ

Под отключение попали четыре района
09:40

КУРСК, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали объект энергетики в Хомутовском районе Курской области. Под отключение попали четыре района, в трех из которых подача электричества уже восстановлена, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Враг с помощью беспилотника нанес удар по объекту энергетики в Хомутовском районе. Под отключение попали Рыльский, Глушковский, Кореневский и Хомутовский районы. Подача электричества в первых трех муниципалитетах восстановлена, переключение потребителей Хомутовского района продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что держит ситуацию на контроле. 

