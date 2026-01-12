В Челябинской области из-за пожара в психбольнице эвакуировали более 130 человек

Площадь пожара составила 100 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 12 января. /ТАСС/. Пожар произошел на территории психиатрической больницы в городе Златоусте Челябинской области. Площадь пожара составила 100 кв. м, сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о возгорании на территории областной психиатрической больницы города Златоуста. В максимально короткие сроки проведена эвакуация 132 человек. Пострадавших нет", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что эвакуированных разместили в клубе "Радуга".

Позже спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении принимали участие 35 человек и 10 единиц техники.

В новость внесены изменения (13:04 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.