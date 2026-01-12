В Волгограде арестовали участника ДТП, в котором погибли семь человек

На трассе в Михайловском районе 8 января столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 12 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца водителя грузовика за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с участием трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области, где погибли семь человек и двое пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

8 января на трассе в Михайловском районе столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF, в результате ДТП погибли водитель и шесть пассажиров УАЗ, в том числе 17-летняя девушка.

"Постановлением Центрального районного суда Волгограда <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее в главном управлении МВД РФ по Волгоградской области сообщили, что в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, водитель грузовика из-за разрыва колеса выехал на встречную полосу, где врезался в УАЗ.