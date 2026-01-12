В Смоленской области обнаружили останки жертв убийства 2002 года

СМОЛЕНСК, 12 января. /ТАСС/. Останки двух мужчин, убитых в сентябре 2002 года, обнаружены следователями-криминалистами в Смоленской области. Об этом сообщает СУ СК по Смоленской области.

"В результате планомерной работы следователями регионального СК России и криминалистами ГУК (Криминалистического центра) СК России, а также благодаря грамотно подобранной тактике допроса обвиняемых в декабре 2025 года на участке местности вблизи деревни Темчино Смоленского района были обнаружены останки двух потерпевших", - сообщили в СК.

По версии следствия, в сентябре 2002 года трое обвиняемых, опасаясь, что двое их общих знакомых, с которыми они ранее совершили разбой, могут сообщить об этом в правоохранительные органы, вывезли их в Смоленский район и убили с помощью огнестрельного оружия.

В СК отметили, что в рамках расследования преступлений прошлых лет следователи и сотрудники полиции повторно допросили около 70 человек, что позволило выйти на 3 новых свидетелей. Их показания стали ключевыми для установления подозреваемых - троих жителей Смоленской области. Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение.

"В настоящее время следователями назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в СК.