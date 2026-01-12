В Омске задержали мужчину, выстрелившего в водителя из-за ссоры в пробке

Пострадавший получил рваную рану щеки и травму руки

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Омске мужчину, который 10 января во время конфликта в пробке выстрелил в лицо своем оппоненту из травматического пистолета, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Пострадавший был госпитализирован.

"Сотрудники уголовного розыска задержали стрелявшего по месту жительства. В его квартире полицейские изъяли травматический пистолет ПБ-2 ОСА-"ЭГИДА" 18-го калибра, два охотничьих ружья, зарегистрированных в установленном порядке, и патроны к ним. Пистолет и резиновая пуля, извлеченная медиками из щеки потерпевшего, приобщены в качестве вещественных доказательств", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 10 января в пробке на мосту в Омске между двумя водителями произошел конфликт. В ходе ссоры 36-летний водитель "Тойоты Ленд Крузер" выстрелил в лицо 44-летнему мужчине, который управлял машиной "Хёндэ Крета". Пострадавший был госпитализирован в рваной раной щеки и травмой руки. Во время конфликта в обеих машинах находились малолетние дети. Возбуждено дело о хулиганстве, которое предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.