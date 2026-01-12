Долина готова добровольно передать квартиру Лурье

Адвокат артистки Мария Пухова сообщила о готовности певицы передать квартиру покупательнице еще с 5 января 2026 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Лариса Долина готова освободить квартиру в центре Москвы добровольно. Об этом сообщила ТАСС адвокат артистки Мария Пухова.

"Мы готовы добровольно передать квартиру Лурье еще с 5 января этого года", - сказала Пухова.

Адвокат также назвала хайпом и привлечением внимания обращение Лурье к приставам.

Как рассказала Пухова, в ближайшее время приставом будет назначена проверка по факту заявления адвоката Лурье. Согласно закону, в ходе нее Долиной или ее представителю будет предложено добровольно освободить квартиру. Если этого сделано не будет, сотрудники службы судебных приставов выселят артистку принудительно в присутствии понятых.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.