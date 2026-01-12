ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Планировавший теракт на Чусовском мосту житель Прикамья обжаловал арест

По адресу проживания фигуранта были обнаружены и изъяты 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом
10:39
© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Житель Пермского края, обвиняемый в приготовлении к теракту на Чусовском мосту и заключенный под стражу, обжаловал арест. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском районном суде Перми.

"Сегодня поступила [апелляционная] жалоба", - сообщили в суде.

Ранее в УФСБ России по Пермскому краю сообщили, что сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии предотвратили террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. В результате в городе Чусовой Пермского края был задержан гражданин России 1972 года рождения, его заключили под стражу по решению суда.

По данным ведомства, в одном из мессенджеров под воздействием телефонных мошенников мужчина перевел на так называемые "безопасные счета" 350 тыс. рублей. После этого по указанию мошенников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств, он изготовил самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта на железнодорожном мосту. По адресу проживания мужчины были обнаружены и изъяты 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). В настоящее время собираются доказательства для квалификации деяний мужчины по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств"). По совокупности совершенных преступлений жителю Прикамья грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

