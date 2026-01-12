Погибшая в Саратовской области семья была под наблюдением органов профилактики

В квартире одного из домов 12 января на улице Академика Жук в Балакове обнаружили тела шести человек

САРАТОВ, 12 января. /ТАСС/. Семья, погибшая в результате отравления угарным газом в городе Балаково Саратовской области, попадала под наблюдение органов системы профилактики. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"[Семья] ранее в поле зрения органов системы профилактики попадала", - сказал собеседник агентства.

По информации следственного управления СК РФ по региону, 12 января в квартире одного из домов на улице Академика Жук в Балакове обнаружили тела шести человек. Среди них 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и двое их сыновей 9 и 4 лет, личности остальных погибших устанавливаются. По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования. Возбуждено уголовное дело.