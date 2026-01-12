В Брянской области из-за удара дронов ВСУ пострадал мужчина

Осколки также повредили автомобиль

БРЯНСК, 12 января. /ТАСС/. Водитель автомобиля получил осколочные ранения в результате целенаправленного удара FPV-дронами по автомобилю УАЗ в Брянской области. Пострадавшего доставили в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю "УАЗ Фермер" Трубчевских теплосетей, к сожалению, осколочные ранения получил водитель автомашины. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что осколки также повредили автомобиль. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.