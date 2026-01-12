ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Заполярье завели дело на экс-министра из-за перебоев с отоплением

Более 20 жилых домов остались без теплоснабжения
13:30

Александр Кобытев

© Официальный сайт министерства информационной политики Мурманской области

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении Александра Кобытева, бывшего министра энергетики и ЖКХ Мурманской области, занимающего пост гендиректора ООО "Промвоенстрой", из-за отсутствия теплоснабжения в домах поселка Печенга, где проживают в том числе семьи участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

В декабре 2025 года глава ГВСУ Константин Корпусов провел прием семей военнослужащих по вопросу ненадлежащего оказания услуг по теплоснабжению в Печенге. По результатам приема военными следственными органами СК России заведено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствием установлено, что в 2024 году государственным заказчиком с ООО "Промвоенстрой" заключено соглашение о реконструкции котельных и тепловых сетей военного городка в поселке Печенга на сумму 260 млн рублей. Контроль за исполнением соглашения возлагался на главу компании Кобытева, ранее занимавшего должность министра.

"В ноябре - декабре 2025 года Кобытев не организовал обеспечение отоплением домов военного городка, что повлекло снижение температуры воздуха в жилых помещениях ниже установленной нормы", - говорится в сообщении. Отмечается, что жители более 20 жилых домов, в том числе семьи участников специальной военной операции, остались без надлежащего теплоснабжения.

Военными следователями СК России Кобытеву предъявлено обвинение. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

