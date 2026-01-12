CBS: трое заключенных погибли во время беспорядков в американской тюрьме

Драка произошла во время свиданий с посетителями

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Массовая драка произошла в тюрьме города Дэвисборо (штат Джорджия). Погибли 3 заключенных, 12 пострадали, сообщил телеканал CBS.

Беспорядки начались во время свиданий заключенных с посетителями, заявил начальник полиции города Леондус Диксон. Он добавил, что в результате драки также пострадал охранник тюрьмы. Причина инцидента и состояние пострадавших не уточняются.

Представитель Департамента исправительных учреждений штата Джорджия сообщил телеканалу, что "ситуация в тюрьме Дэвисборо взята под контроль и все заключенные находятся на своих местах".