На Жулебинской эстакаде в Москве произошло ДТП
Редакция сайта ТАСС
13:44
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Движение транспорта на Жулебинской эстакаде в Москве в сторону области затруднено из-за ДТП. Автомобилистов просят выбирать пути объезда, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Жулебинской эстакаде произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение по эстакаде в сторону области затруднено. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.