На Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Крыша частного дома повреждена обломками БПЛА в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Также, по данным оперштаба региона, фрагменты беспилотника упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум в Крымском районе Краснодарского края. Пострадавших и разрушений нет.