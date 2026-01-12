На Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома
КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Крыша частного дома повреждена обломками БПЛА в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.
"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Также, по данным оперштаба региона, фрагменты беспилотника упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум в Крымском районе Краснодарского края. Пострадавших и разрушений нет.