Полиция Испании изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина в море

В грузе с солью спрятали почти 10 тонн наркотика

МАДРИД, 12 января. /ТАСС/. Национальная полиция Испании изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина в открытом море. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, правоохранители перехватили судно в водах Атлантического океана, где было обнаружено почти 10 тонн кокаина, спрятанного в грузе с солью. Полиция задержала 13 человек и также изъяла огнестрельное оружие. В операции среди прочего приняли участие власти США, Великобритании, Бразилии.

Судно шло из Бразилии в Европу. Расследование, координируемое испанской прокуратурой и судом, началось с того, что в центре внимания оказалась многонациональная группировка, предположительно занимавшаяся ввозом крупных партий кокаина из Южной Америки в Европу.