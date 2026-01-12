Фигуранты дела о поджогах электричек в Лобне и Дмитрове не признали вину

Молодые люди отвергли обвинения в полном объеме

© Станислав Красильников/ ТАСС, архив

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о поджоге двух электропоездов в Лобне и Дмитрове Московской области в конце 2024 года не признали вину. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, где 12 января началось рассмотрение дела, молодые люди отвергли обвинения в полном объеме.

"Вину не признаю в полном объеме", - сказал один из них. "Обвинение понятно, вину не признаю", - заявил другой подсудимый.

По версии следствия, молодые люди совершили особо тяжкие преступления, "следуя инструкции от куратора и используя меры конспирации". По словам гособвинителя, 22-летний Даниил Кулаков предложил за денежное вознаграждение своему 24-летнему знакомому Артему Жарову устроить поджог двух электропоездов. Также Жаров предоставил подельнику свой криптокошелек для получения вознаграждения за поджоги. "Кулаков и Жаров, вступив в конце декабря 2024 года в преступный сговор, совершили террористический акт группой лиц по предварительному сговору с целью в том числе устрашения населения РФ", - подчеркнула гособвинитель.

При этом допрошенный в понедельник в суде сотрудник правоохранительных органов, который принимал участие на стадии предварительного расследования дела, сообщил, что молодые люди совершили поджоги электричек из-за финансовой выгоды. "<...> При задержании они были шокированы, дали признательные показания и раскаялись в содеянном", - резюмировал свидетель. Адвокаты подсудимых попросили суд вернуть дело в прокуратуру, но судья это ходатайство отклонил.

Обвиняемые совершили поджоги двух электричек в Лобне и Дмитрове с разницей в несколько часов в конце декабря 2024 года. Как следует из материалов дела, в Лобне огонь в кабине электропоезда быстро потух, не успев причинить ущерб. Вместе с тем электропоезд в Дмитрове пришлось снять с эксплуатации, так как кабина машиниста и весь состав полностью были уничтожены огнем.