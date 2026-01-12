ABS-CBN: число жертв оползня на свалке на Филиппинах выросло до 10
Редакция сайта ТАСС
15:34
БАНГКОК, 12 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате схода оползня на мусорном полигоне в городе Себу в центральной части Филиппин возросло с 8 до 10 человек, 26 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.
Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию, в которой задействованы более 300 человек. К ним присоединились военнослужащие из Военно-морских сил республики.
Оползень на мусорном полигоне Себу произошел 8 января. В первые часы после инцидента под завалами были найдены живыми 12 человек, которых впоследствии госпитализировали.