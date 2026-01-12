Массовую драку на турнире по вольной борьбе в Грозном показали на видео

Инцидент случился по окончании поединка между Давидом Ваниевым, представляющим Республику Северная Осетия - Алания, и Турпалом Ахлоевым из Чечни

Редакция сайта ТАСС

Кадры потасовки по окончании одного из поединков на первенстве Северокавказского федерального округа © Telegram-канал "Блог Дагестана"/ ТАСС

ТАСС, 12 января. Опубликовано видео потасовки по окончании одного из поединков на первенстве Северокавказского федерального округа по вольной борьбе в Грозном.

На кадрах виден конфликт спортсменов с участием людей из зала.

Инцидент случился по окончании поединка между Давидом Ваниевым, представляющим Республику Северная Осетия - Алания, и Турпалом Ахлоевым из Чечни.

По словам президента федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, когда на домашнем мероприятии представитель принимающей территории позволяет такую провокацию, это никого не красит. "Но они все наши юноши, дети, ничего страшного, потихоньку их воспитываем", - добавил он.