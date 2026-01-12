Советнику главы Орловской области Лежневу продлили арест до 30 июня

Его обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества

ОРЕЛ, 12 января. /ТАСС/. Советский районный суд Орла продлил меру пресечения в виде заключения под стражей до 30 июня 2026 года советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу, который является фигурантом уголовных дел о мошенничестве и создании преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мера пресечения оставлена прежней, продлена до 30 июня 2026 года", - сказал судья.

Ранее прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против советника губернатора региона Сергея Лежнева и еще девяти фигурантов. Дело было направлено в Советский районный суд Орла. В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).

Лежнев находится под стражей с мая 2024 года. Один из эпизодов мошенничества связан с хищением 76 млн рублей, выделенных на ремонт мостов в Орловской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", еще один - с хищением 67 млн рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования. Как стало известно в ходе заседания, суд начнет рассмотрение уголовного дела 21 января.