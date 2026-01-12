Ученый Майко: археологи понимают абсурдность обвинений против Бутягина

Польские специалисты тоже работали в Крыму, но претензий к ним нет, подчеркнул он

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Украинские и польские археологи понимают абсурдность обвинений, выдвинутых против российского археолога Александра Бутягина. Его польские коллеги тоже работали в российском Крыму, но претензий к ним у польского правосудия и у Киева нет, такое мнение высказал ТАСС директор института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Ранее сообщалось, что суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину до 4 марта.

"Мы все надеемся, что все-таки примет во внимание польский суд абсурдность этих обвинений против Бутягина. Все абсолютно понимают, что они политически заказанные, не имеют ничего общего с его профессиональной деятельностью. Польские археологи тоже работали в российском Крыму, работали при Украине, работали и при России. Как все, они сдавали находки, писали отчеты к ним. Какие претензии? Никаких", - отметил Майко.

Он добавил, что абсурдность обвинений понимает и украинская сторона. "Киевские археологи знают, что документы, которые мы предоставляли Эрмитажу, у них есть в архиве в институте археологии", - заключил ученый.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

26 декабря 2025 года отец ученого Михаил Бутягин сообщил ТАСС, что сотрудники Государственного Эрмитажа направили в российское консульство в Польше документы в защиту арестованного российского археолога, которые собрали крымские музеи.