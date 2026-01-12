В Башкирии в ДТП с автобусом погиб человек

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

УФА, 12 января. /ТАСС/. В городе Нефтекамске в Башкирии один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием автобуса "Нефаз". Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

"Авария произошла сегодня около 17:00 (15:00 мск) на ул. Трактовой. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Peugeot 307 и автобус "Нефаз". В результате ДТП пассажир Peugeot, 56-летний мужчина, погиб до приезда скорой медицинской помощи. Водитель легкового автомобиля с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. В автобусе никто не пострадал", - сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и медицинские работники.