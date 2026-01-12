В Тульской области восстановили более 1,7 тыс. км ЛЭП

Причиной повреждения линий электропередачи стали ледяной дождь, снегопад и порывистый ветер

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 12 января. /ТАСС/. Бригады энергослужб восстановили более 1,7 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) в Тульской области, поврежденных 9-11 января ледяным дождем, снегопадом и порывистым ветром. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам оперативного совещания у губернатора Дмитрия Миляева.

"Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина сообщила, что <...> в восстановительных работах принимала участие 71 бригада. Восстановлено более 1,7 км линий электропередачи, устранено свыше 325 обрывов проводов, удалено 285 обледеневших деревьев", - говорится в сообщении.

По словам Аникиной, в связи с непогодой было зафиксировано 84 инцидента в электросетевом комплексе, пик пришелся на 9-11 января, в зону отключения попадало почти 58 тыс. человек. Из-за аномальной погоды были зафиксированы факты отключений электроэнергии свыше 24 часов в Узловском, Чернском районах, Новомосковске и Донском. Кроме того, проблемы в организации работ фиксировались у ряда управляющих организаций в Туле, Киреевском и Воловском районах.

Миляев подчеркнул, что необходимо проанализировать ситуации с отключениями электроэнергии из-за погодных условий и проработать возможности решения этой проблемы, а также пересмотреть организацию деятельности управляющих компаний. "Необходимо перестраивать работу организаций, их обеспеченность техникой, ресурсами и людьми. Подходить к решению этих проблем нужно системно. Наша задача - минимизировать возникновение подобного рода ситуаций, чтобы вся последующая работа была более четкая, понятная и организованная", - добавил губернатор.

В период с 9 по 11 января в Тульской области отмечались ледяной дождь мокрый снег, порывы ветра до 17 м/с. В связи с этим в компании "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго" был введен особый режим работы. Миляев сообщал, что наибольшее количество сбоев в работе электросетевой инфраструктуры было зафиксировано в Воловском, Богородицком, Плавском, Чернском районах и Новомосковске. Для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов были задействованы резервные источники электроснабжения.