"Инсайдер": в Киеве и области массово закрывают супермаркеты

Причиной этого являются проблемы с электроснабжением, передает издание

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Крупные торговые сети Украины начали закрывать свои супермаркеты в Киеве из-за проблем с электроснабжением. Это явление носит массовый характер, сообщает издание "Инсайдер".

В частности, речь идет о супермаркетах фирм "АТБ", "Аврора" и "Сильпо". Отмечается, что генераторы, от которых запитывается оборудование магазинов, не выдерживают нагрузки.

Такая же ситуация складывается в Киевской области, указывает издание. Сколько на данный момент магазинов закрыто, не сообщается.

Комментариев от самих ретейлеров, а также от властей пока не поступало.

9 января Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления. Позднее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что улучшение ситуации с энерго- и теплоснабжением в Киеве наступит не ранее 15 января.