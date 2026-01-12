ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ФССП дала Ларисе Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры

Пристав возбудил производство, сообщила адвокат Светлана Свириденко
Редакция сайта ТАСС
16:19
обновлено 16:49
© Мария Семенова/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Свириденко.

"Пристав возбудил производство, и Долиной дано 5 дней на добровольное исполнение решения", - сказала адвокат.

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова заявила ТАСС, что исполнительное производство уже открыто. Как рассказала Пухова, если в ближайшее время квартира не будет передана добровольно, то сотрудники службы судебных приставов выселят артистку принудительно в присутствии понятых. 

РоссияДолина, Лариса Александровна