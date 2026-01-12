В Лондоне стартовал суд над российским моряком Мотиным

Слушание посвятили организационным вопросам

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Суд над капитаном контейнеровоза Solong, российским моряком Владимиром Мотиным, начался в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

Слушание, прошедшее под председательством судьи Эндрю Бейкера, было посвящено организационным вопросам, в том числе переводу показаний с русского на английский язык, утверждению состава присяжных, которые должны будут вынести вердикт о виновности или невиновности 59-летнего Мотина. Он сам присутствовал на заседании вместе с переводчиком и подтвердил, что понимает базовый английский.

13 января присяжные должны быть приведены к присяге. Само заседание должно занять около четырех недель.

10 марта 2025 года контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулся в Северном море с танкером Stena Immaculate под флагом США, который стоял на якоре. В результате разлома грузового танка часть авиационного топлива, которое перевозил танкер, вылилась в море. На Stena Immaculate произошли взрывы, после чего оба судна загорелись. Среди членов экипажа контейнеровоза было пять россиян, включая капитана. Никто из них не пострадал. Один из моряков с Solong, филиппинец Марк Анджело Перния, пропал без вести, его поиски были прекращены в первый же день, он считается погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы.

В результате инцидента был задержан Мотин. Ему предъявили обвинение в преступной халатности, которая повлекла за собой гибель человека. Он проходит единственным обвиняемым по этому делу. На предварительном слушании в мае Мотин свою вину не признал.

3 апреля британское бюро по расследованию происшествий на море опубликовало предварительный доклад по следам инцидента. В нем говорилось, что нехватка несущих вахту моряков и неблагоприятные погодные условия могли стать причиной столкновения контейнеровоза Solong с танкером Stena Immaculate.