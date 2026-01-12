В Майкопе устранили последствия аварии на электросетях

Электроснабжение почти 1 тыс. абонентов восстановили

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 12 января. /ТАСС/. Электроснабжение в Майкопе, где утром в понедельник из-за аварии без напряжения остались 13 трансформаторных подстанций (ТП) и без электроэнергии почти 1 тыс. абонентов, проживающих в частных домовладениях, восстановлено. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

"По информации диспетчера МайТЭЦ, аварийное отключение электроснабжения в юго-западной части Майкопа восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за аварии отключение электроснабжения было зафиксировано на 28 улицах и переулках города, садоводческих товариществах. Среди социально значимых объектов, оставшихся без электроснабжения, центр технического мониторинга, торговый центр, центр занятости населения.

В понедельник в Адыгее, где в новогодние каникулы из-за мощного снегопада был объявлен режим ЧС в шести муниципалитетах, вновь интенсивно пошел мокрый снег. Температура воздуха на равнинной местности резко упала до 4 градусов мороза, ночью ожидается минус 6-8 градусов. На дорогах гололедица.