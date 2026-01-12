ТАСС: под Сумами в ДТП погиб офицер штаба оперативного командования "Север" ВСУ

В российских силовых структурах уточнили, что Александра Онищука до этого уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Офицер штаба оперативного командования "Север" ВСУ погиб в результате ДТП в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумской области в результате пьяного ДТП скончался офицер штаба оперативного командования "Север" ВСУ. Им оказался капитан Онищук Александр Александрович 2001 года рождения, выпускник Львовской национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного", - сказал собеседник агентства.

Онищук до этого уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду, о чем свидетельствуют данные реестра правонарушений, добавил собеседник.