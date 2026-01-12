В Липецкой области украинский БПЛА упал в промзоне

Никто не пострадал

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Падение беспилотника зафиксировали в промышленной зоне Липецкой области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

"Зафиксировано падение беспилотника в промышленной зоне. Оперативные службы на месте. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.

Глава региона отметил, что над Ельцом работают силы ПВО и средства подавления. В частном секторе обломки БПЛА в одном из домов повредили остекление, пострадавших также нет.