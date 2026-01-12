В Ростовской области в ДТП пострадали пять человек

В их числе трое детей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла вечером 12 января на трассе в Цимлянском районе Ростовской области. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщила Госавтоинспекция региона.

"В 17:40 мск на 84 км + 300 м а/д "Морозовск-Волгодонск" Цимлянского района Ростовской области водитель "Шевроле Ланос" 1984 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения. Произошло столкновение с "ВАЗ-210740" под управлением водителя 2004 года рождения, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель "ВАЗ-240740" и его пассажир 2017 года рождения, водитель "Шевроле Ланос" 1984 года рождения и его пассажиры 2019 и 2022 года рождения", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.