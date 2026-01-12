В Москве загорелось здание на площади 500 кв. м

Пожар произошел по адресу: улица Верхняя аллея, дом 3, строение 1

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание горело на площади 500 кв. м на Верхней аллее в Москве. Об этом сообщали в пресс-службе МЧС России.

"В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре. <…> Происходит загорание на кровле неэксплуатируемого 1-этажного здания на площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пожар произошел по адресу: улица Верхняя аллея, дом 3, строение 1.

Пожар локализован.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах, рядом с горящим зданием находится общежитие Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Эвакуация жильцов не производилась.

Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

В новость внесены изменения (23:47 мск) - добавлена информация о тушении пожара.